Мобілізують не всіх. Хто не підлягає призову в 2025 році

Відстрочку можна отримати за сімейними обставинами

В Україні триває мобілізація, яку продовжено до 7 лютого 2025 року. Водночас є категорії громадян, які не підлягають призову або мають право на відстрочку.

Згідно з українським законодавством, не мобілізують громадян, які мають відстрочку від мобілізації або непридатні за станом здоров'я. Пише 24 Канал.

Чоловіки від 18 до 25 років

За загальним правилом, не підлягають призову, за винятком тих, хто закінчив військову кафедру, проходив строкову службу або добровільно пішов служити. Для непридатних до служби осіб цього віку потрібні додаткові обставини, такі як медичні обмеження.

Люди після 60 років

Чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі — 60 років, не підлягають мобілізації. Це обумовлено тим, що після досягнення цього віку особа вже не є фізично придатною для виконання військових обов'язків.

Працівники критичних підприємств та державних органів

Відстрочку можуть отримати працівники підприємств, установ та організацій, що визнані критично важливими для держави. До них належать:

Військові підприємства: компанії, які займаються виготовленням чи ремонтом військової техніки та боєприпасів.

Енергетика, транспорт і зв'язок: робота на підприємствах, які забезпечують енергетичну безпеку чи життєзабезпечення населення.

Інші стратегічно важливі установи: це можуть бути підприємства, що працюють в економічному секторі, який безпосередньо підтримує функціонування суспільства в умовах війни (наприклад, продукти харчування, медичне обладнання тощо).

Також мобілізації не підлягають держслужбовці:

Посади категорії А та Б: це керівники вищих рівнів державних органів, а також керівники обласних та районних адміністрацій.

Працівники прокуратури, поліції, суддів та органів досудового розслідування.

Дипломати, а також ті, хто працює в міжнародних організаціях або є представниками в ООН.

Такі працівники можуть бути заброньовані за місцем роботи та отримати бронь на період мобілізації.

Відстрочка за сімейними обставинами

Право на відстрочку від мобілізації мають чоловіки за наступними підставами:

батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

чоловіки, які мають дитину, матір якої помер, позбавлена батьківських прав, зникла безвісти або перебуває в ув’язненні;

люди, що доглядають за непрацездатними родичами або мають на утриманні особу з інвалідністю I чи II групи.

Люди з інвалідністю

Особи, визнані непридатними до служби за станом здоров'я або мають інвалідність, не підлягають мобілізації. Це підтверджується відповідними медичними висновками.

Варто зазначити, що за законом про мобілізацію, не призивають людей з будь-якою групою інвалідності.

Студенти та педагоги

Студенти денної форми навчання, викладачі закладів вищої або фахової освіт та науковці мають право на відстрочку на час навчання або проведення наукових досліджень. Відстрочка надається на основі відповідних підтверджуючих документів, що засвідчують їхній статус.

Раніше "Телеграф" писав, чи бронюватимуть "обмежено приданих" чоловіків, які не пройдуть ВЛК у лютому. У порушників може висіти статус "у розшуку".