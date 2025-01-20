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Мобілізація дійде до Європи? Чи може ТЦК шукати українських чоловіків за кордоном

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Військові
Військові. Фото Відкриті джерела

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть почати функціонувати за межами України

В Україні продовжує тривати мобілізація, під час якої військові ТЦК перевірять військово облікові документи у чоловіків та виписують їм повістки. Нардепка розповіла, чи будуть вони працювати за кордоном.

Є ймовірність, що військові ТЦК можуть почати шукати чоловіків з України в інших країнах. Про це розповіла нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна, передає "ТСН".

"Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.

Вона також прокоментувала ймовірну мобілізацію співробітників силових структур та запропонувала впровадити графік для них, зауваживши, що ці особи знають всі основи військової науки. Силовики, за її словами, змогли б служити пів року, а потім бути на ротації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що очікує чоловіків, які відмовляться від повістки. Юристи пояснили, що все залежить від виду документа.

Теги:
#За кордоном #Мобілізація #Ніна Южаніна #ТЦК