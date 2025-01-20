Чи бронюватимуть "обмежено приданих" чоловіків, які не пройдуть ВЛК у лютому

У порушників може висіти статус "у розшуку"

Чоловіки, яких раніше визнали "обмежено придатними" до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги вони можуть втратити можливість на повторне бронювання, навіть якщо раніше мали відстрочку.

Згідно з чинним законодавством, усі бронювання військовозобов’язаних діють до 28 лютого 2025 року. Для їх продовження підприємства повинні підтвердити свій статус критично важливих до цієї дати. Ті, хто не пройшов ВЛК, можуть залишитися без можливості перебронювання, пише NV.

Відповідно до Постанови КМУ № 560, направляти на ВЛК військовозобов’язаних, які мають чинну відстрочку, заборонено. Однак закон про скасування статусу "обмеженої придатності" не передбачає таких винятків.

Адвокатка Дар’я Тарасенко зазначає, що закон має вищу юридичну силу, тому "обмежено придатні" чоловіки, навіть заброньовані, повинні пройти ВЛК. Якщо ТЦК не направляють їм повістки, ці особи зобов’язані самостійно ініціювати проходження комісії.

Що буде з порушниками

Після 5 лютого система "Резерв+" може автоматично позначати тих, хто не пройшов ВЛК, як порушників правил військового обліку. Це унеможливить їх повторне бронювання. З 1 грудня 2024 року процедура бронювання повністю переведена на портал "Дія" , і система автоматично відхиляє заявки на перебронювання, якщо в "Резерв+" зазначено порушення чи статус "у розшуку".

Чи може ТЦК скасувати бронювання

Представники ТЦК зазначають, що механізм внесення позначок про порушення залежить від алгоритмів системи "Резерв+". Військові комісаріати вручну не додають інформацію про несвоєчасне проходження ВЛК. Проте, якщо система автоматично виявить порушення, це може вплинути на статус бронювання.

Поради для заброньованих

Юристи радять заброньованим чоловікам пройти ВЛК до 5 лютого, щоб уникнути ризику втратити бронь. Якщо позначка про порушення все ж з’явиться, рекомендується сплатити штраф і до 28 лютого пройти комісію, щоб податися на перебронювання.

Адвокатка Анжела Василевська застерігає, що процес виправлення порушень через суд чи отримання постанови від ТЦК може зайняти місяці , під час яких військовозобов’язаний втратить бронь від мобілізації.

Бронювання, за словами Василевської, є найвразливішою формою відстрочки, яка вимагає дотримання правил військового обліку. Тому своєчасне проходження ВЛК залишається ключовим для збереження права на відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, чи дадуть бронь від мобілізації без висновку лікарів. Військовозобов'язані можуть самостійно ініціювати проходження ВЛК, не чекаючи на повістку.