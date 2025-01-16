Бронь чи відстрочка не звільняє від повістки. У якому випадку потрібно з'явитись в ТЦК

Якщо чоловік з бронню чи відстрочкою не з'явиться в ТЦК для оновлення даних, то його притягнуть до адміністративної відповідальності

Деякі військовозобов'язані під час мобілізації можуть отримати відстрочку або бронь. Однак навіть у цей період чоловікам може прийти повістка. Вона надсилається з метою оновлення даних.

Наявність відстрочки чи бронювання не дає можливості чоловіку не з'явитись до ТЦК за повісткою та актуалізувати свої дані Про це повідомила заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві Лариса Козак, передає LIGA.net.

Вона пояснює, що повістки генерує та надсилає "Укрпошта" через електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Тому ці повістки надсилаються без уточнення інформації про наявність відстрочки чи броні.

Згідно зі законом України про мобілізацію, громадянам, які отримали повістку для уточнення даних, треба з'явитись в ТЦК у в час, місце і строк, зазначених у документі.

Якщо цього не зробити, то чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли чоловікам необхідно оновлювати документ про відстрочку.