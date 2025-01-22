Ліпив сніговика? На Буковині забавки ведмедя потрапили в об'єктив камери

Відео поширилося у соціальних мережах

На Буковині через аномально теплу зиму ведмеді не стали впадати в сплячку. Окрім пошуку їжі, вони знаходять час на розваги.

Відповідне відео опублікувало у Facebook державне підприємство "Ліси України". Це відбувалося на підживлювальному майданчику Путильського надлісництва Чернівецької області.

На кадрах видно, як клишоногий вкрав тюк сіна, який залишили єгері і почав грати ним, ніби ліпив сніговика.

"Попри темну пору доби та снігову погоду, ведмідь завітав на локацію, де єгері викладають їжу для оленів і косуль. Там він знайшов тюк сіна, який почав перекочувати з місця на місце, та навіть спробував вилізти на нього", — йдеться в описі відео.

За даними ДП "Ліси України", торік під час обліку тварин у мисливських угіддях Буковини лісники та єгері нарахували 35 бурих ведмедів.

Нагадаємо, у Самбірському районі Львівської області місцеві жителі зафіксували на відео надзвичайно велику череду косуль.

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