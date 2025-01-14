Качки не відлітають, а ведмеді не сплять: як аномальна зима вплинула на українських тварин

Нові умови створюють нові ризики

Надзвичайно тепла зима в Україні змінює патерни поведінки диких тварин. Наприклад, ведмеді відмовилися від зимової сплячки, а у оленів змінився "графік" шлюбного періоду.

Про це повідомив голова ДП "Ліси України" Юрій Болоховець у своєму Facebook. За його словами, також проблем додає міграція тварин із зони бойових дій до Дніпропетровської області.

"Плюс десять у січні. Кажуть, 2024 рік був найтеплішим роком за всю історію метеоспостережень, але температура на початку 2025 року б’є попередні рекорди", — написав він.

Болоховець зазначив, що ведмеді у Чернівецькій області замість сплячки зараз блукають у пошуках їжі та часто відвідують майданчики, де є кукурудза для підживлення парнокопитних.

Самі парнокопитні, на зразок косуль, оленів і навіть кабанів, тепер починають шлюбний сезон раніше за нормальний період. Те саме стосується і зайців, які, мабуть, дадуть потомство вже в лютому, а не в березні, що робить молодняк вразливим до можливого повернення морозів.

Також зазначається, що дикі качки цього року вирішили не відлітати в теплі краї, а залишилися зимувати в Україні. Багато в чому це пов'язано з тим, що вони мають доступ до води, оскільки озера не замерзли.

Тепліша погода призвела також до того, що на півдні України бачили шакалів. А на території Дніпропетровської області були помічені олені, лосі, вовки, лисиці та єнотоподібні собаки, які мігрували із зони бойових дій. Це змушує єгерів займатися контролем їхньої популяції.

З іншого боку, скоротилися ризики скорочення популяції зубрів, косуль та оленів через морози, а відсутність снігу дозволяє їм легше знаходити їжу.

Як повідомлялося раніше, через аномальне тепло в Києві виявили живу самку павука-хрестовика. Зазвичай, до цього часу вони не доживають.