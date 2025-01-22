Лепил снеговика? На Буковине забавы медведя попали в объектив камеры

Видео распространилось в социальных сетях

На Буковине из-за аномально теплой зимы медведи не стали впадать в спячку. Кроме поиска еды, они также находят время на развлечения.

Соответствующее видео опубликовало в Facebook государственное предприятие "Леса Украины". Это происходило на подкормочной площадке Путильского надлесничества Черновицкой области.

На кадрах видно, как косолапый украл тюк сена, который оставили егеря и стал играть им, словно лепил снеговика. Этот тюк сена был оставлен для оленей и косуль.

"Несмотря на темное время суток и снеговую погоду, медведь посетил локацию, где егеря выкладывают пищу для оленей и косуль. Там он нашел тюк сена, который начал перекатываться с места на место, и даже попытался вылезти на него", — говорится в описании к видео.

По данным ГП "Леса Украины", год назад во время учета животных в охотничьих угодьях Буковины лесники и егеря насчитали 35 бурых медведей.

Напомним, в Самборском районе Львовской области местные жители зафиксировали на видео чрезвычайно большое стадо косуль.

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