Українці зустріли велике стадо лісових тварин у Львівській області (відео)

Тварини вільно бігали полем

У Самбірському районі на Львівщині місцеві мешканці зафіксували на відео надзвичайно велике стадо косуль. Тварини вільно пересувалися місцевістю, зокрема, одним з полів біля траси.

Відповідне відео опублікували в соцмережах. У коментарях люди просять не розповідати про точну локацію, де були виявлені тварини, щоб не активізувалися браконьєри. "Не пишіть локацію, бо "правильні мисливці" розкричаться, що "перенаселення" косуль знищують с/г угіддя", — пише одна з коментаторок.

Масове збільшення популяції диких тварин може бути пов'язане із забороною полювання в Україні на період воєнного стану. Від початку повномасштабного вторгнення на території країни діє повна заборона на відстріл звірів та птахів.

Заборона базується на положеннях Закону України "Про мисливське господарство і полювання". За звичайних умов цей документ регулює сезони полювання та встановлює ліміти на відстріл тварин.

Рішення про заборону полювання під час війни ухвалили з міркувань безпеки. Фахівці наголошують, що поява озброєних людей у камуфляжі в лісах та полях може становити загрозу через можливу присутність диверсійних груп.

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