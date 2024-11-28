Поліція розігнала череду незадоволених кіз на трасі під Одесою (відео)

Чого тільки не побачиш на українських дорогах

У четвер, 28 листопада, на трасі сполученням "Київ-Одеса" водії помітили табун кіз. Тварини тинялися проїжджою частиною і могли будь-якої миті спровокувати ДТП.

На місце викликали патрульних, які оперативно розпочали нетипову "рятувальну" операцію. Про це повідомляють одеські Телеграм-канали.

Так, на київській трасі неподалік Одеси два екіпажі патрульних поліцейських перекрили рух крайньою правою смугою. Копи ввімкнули проблискові маячки і вийшли з машин надвір.

Водії подумали, що на трасі сталася аварія і почали потихеньку об’їжджати поліцейських.

Яким же було здивування автовласників, коли вони побачили "винуватців спецоперації" — патрульні зганяли з проїжджої частини табун кіз. Тварини вибігли на дорогу і буквально "загубилися у просторі" — вони тинялися трасою і могли стати причиною великої аварії.

Саме тому патрульним довелося провести справжню "рятувальну" операцію та відігнати тварин з дороги у безпечне місце.

Кому належить табун кіз — залишається лише здогадуватись, проте ця нетипова картина розважила водіїв та змусила їх посміхатися.

Нагадаємо, в Одесі із зоопарку втік бабуїн. Мавпи цієї породи знамениті своєю агресивною та непередбачуваною поведінкою — у разі загрози вони можуть нападати навіть на людей.

Тварина приманювала фруктами і намагалися вмовити його злізти на землю. Якоїсь миті мавпа послухала людей і зістрибнула у двір, де бабуїна вловила жінка і накинула на нього покривало.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві врятували свійських тварин із зруйнованого будинку. Кадри возз’єднання їх зі своїми господарями вже торкнулися мережі.