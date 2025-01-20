Не тільки пенсія та зарплата, а й інші доходи впливають на субсидію. Спробуйте порахувати самостійно

Сума доходу родини впливає не тільки на субсидію, а й на деякі інші види допомогу

В Україні частина громадян та навіть іноземці можуть претендувати на державну підтримку з оплатою комунальних послуг. На суму субсидії впливає кількість зареєстрованих (проживаючих) осіб та загальний сукупний дохід родини за місяць. З них розраховують, скільки платитимуть субсидії за спеціальною формулою.

Не всі доходи впливають на суму субсидії. Серед обов’язкових — зарплата, грошове забезпечення військовослужбовцям, пенсія, студентські стипендії.

Також на суму субсидії впливають:

соціальні та страхові виплати, включно з сумою допомоги по безробіттю,

переслані з-за кордону гроші,

прибуток від цінних паперів,

кошти від оренди землі, продажу майна тощо.

Якщо член родини ФОП

Для ФОП на спрощеній системі оподаткування, в загальний дохід родини сума враховується незалежно від отриманих чи ні доходів і становить:

одна мінімальна зарплата — для 1 групи

дві мінімальки — для 2 групи

три мінімалки для третьої.

Раніше "Телеграф" розповідав, які доходи на суму субсидії не впливають. Серед них аліменти, виплати по депозитах тощо.