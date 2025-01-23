Укр

Субсидию можно получить даже с долгом за коммуналку. Какие условия

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Есть четкие правила оказания помощи
Есть четкие правила оказания помощи. Фото Колаж "Телеграфа"

Вопросы по погашению задолженности решаются с предприятиями-поставщиками услуг

Украинцы, тратящие на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов, имеют право на получение жилищной субсидии. Однако если у семьи есть долги за коммуналку, помощь на оплату коммунальных услуг не назначается.

Разъяснения по этому вопросу предоставили в Пенсионном фонде Украины. Там уточнили, что в субсидии отказывают домохозяйствам, имеющим просроченную более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшую в течение трех лет и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Однако, если семья уплатила долг и имеет документальные подтверждения этого факта жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотапливаемого) сезона. Также помощь оказывают в случае, если заключен договор о реструктуризации задолженности или когда потребитель оспаривает задолженность в судебном порядке (есть решение об открытии производства по делу).

"Если отсутствие задолженности подтверждено после истечения двухмесячного срока с начала отопительного (неотапливаемого) сезона, жилищная субсидия назначается с месяца, следующего за тем, в который в орган Пенсионного фонда Украины поступило документальное подтверждение таких действий", — добавили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у кого могут забрать субсидию и заставить вернуть деньги. В ПФУ назвали причину.

Теги:
#Долги #Субсидия #Коммунальные платежи #Субсидии