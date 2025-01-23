Субсидию можно получить даже с долгом за коммуналку. Какие условия

Вопросы по погашению задолженности решаются с предприятиями-поставщиками услуг

Украинцы, тратящие на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов, имеют право на получение жилищной субсидии. Однако если у семьи есть долги за коммуналку, помощь на оплату коммунальных услуг не назначается.

Разъяснения по этому вопросу предоставили в Пенсионном фонде Украины. Там уточнили, что в субсидии отказывают домохозяйствам, имеющим просроченную более трех месяцев (на дату предоставления информации) задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг или расходов на управление многоквартирным домом, возникшую в течение трех лет и общая сумма которой превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Однако, если семья уплатила долг и имеет документальные подтверждения этого факта жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного (неотапливаемого) сезона. Также помощь оказывают в случае, если заключен договор о реструктуризации задолженности или когда потребитель оспаривает задолженность в судебном порядке (есть решение об открытии производства по делу).

"Если отсутствие задолженности подтверждено после истечения двухмесячного срока с начала отопительного (неотапливаемого) сезона, жилищная субсидия назначается с месяца, следующего за тем, в который в орган Пенсионного фонда Украины поступило документальное подтверждение таких действий", — добавили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у кого могут забрать субсидию и заставить вернуть деньги. В ПФУ назвали причину.