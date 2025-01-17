Щоб ВПО могли отримати субсидію на оренду вони мають відповідати п'яти умовам

Субсидія призначатиметься на пів року

Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде призначатися з 29 січня 2025 року. Ця ініціатива спрямована на те, щоб полегшити фінансовий тягар для родини, який вимушено залишив свої домівки через війну або окупацію.

Як зазначили в Пенсійному фонду, програма розрахована на два роки, протягом яких буде діяти експериментальний проєкт, що дозволить покращити умови проживання для найбільш уразливих категорій громадян.

Хто може отримати субсидію на оренду житла?

Особи, які вимушено перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії.

Особи, які не мають власного житла, придатного для проживання на підконтрольній території України (втрачене або зруйноване житло).

Особи, які не отримують іншу грошову допомогу для покриття витрат на проживання розміром 2-3 тисячі гривень.

Які ще умови та особливості отримання субсидії?

Витрати на оренду житла перевищують 20% доходу родини — мають право подати заявку на субсидію. Сума субсидії буде розраховуватись не тільки виходячи з прибутків, а й з ціни оренди в населеному пункті.

Доходи родини менші за 5840 грн на одну особу — держава може покривати більший відсоток вартості оренди.

Обов’язковою умовою для надання субсидії є оформлення офіційного договору оренди між орендарями та орендарями. Типовий договір можна отримати:

У відділеннях Пенсійного фонду. На офіційному сайті Пенсійного фонду. У центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Субсидія на оренду житла надається на термін до шести місяців з можливістю подовження, але не більше ніж двічі поспіль. Загалом одна родина може отримувати субсидію протягом року, за умови дотримання всіх вимог програми.

Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на житлово-комунальні послуги. Її можна отримувати одночасно з субсидією на оренду. Виплачується вона здебільшого на карту, однак можна отримати і готівкою.