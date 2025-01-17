Щоб ВПО могли отримати субсидію на оренду вони мають відповідати п'яти умовам
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Субсидія призначатиметься на пів року
Субсидія на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде призначатися з 29 січня 2025 року. Ця ініціатива спрямована на те, щоб полегшити фінансовий тягар для родини, який вимушено залишив свої домівки через війну або окупацію.
Як зазначили в Пенсійному фонду, програма розрахована на два роки, протягом яких буде діяти експериментальний проєкт, що дозволить покращити умови проживання для найбільш уразливих категорій громадян.
Хто може отримати субсидію на оренду житла?
- Особи, які вимушено перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії.
- Особи, які не мають власного житла, придатного для проживання на підконтрольній території України (втрачене або зруйноване житло).
- Особи, які не отримують іншу грошову допомогу для покриття витрат на проживання розміром 2-3 тисячі гривень.
Які ще умови та особливості отримання субсидії?
Витрати на оренду житла перевищують 20% доходу родини — мають право подати заявку на субсидію. Сума субсидії буде розраховуватись не тільки виходячи з прибутків, а й з ціни оренди в населеному пункті.
Доходи родини менші за 5840 грн на одну особу — держава може покривати більший відсоток вартості оренди.
Обов’язковою умовою для надання субсидії є оформлення офіційного договору оренди між орендарями та орендарями. Типовий договір можна отримати:
- У відділеннях Пенсійного фонду.
- На офіційному сайті Пенсійного фонду.
- У центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Субсидія на оренду житла надається на термін до шести місяців з можливістю подовження, але не більше ніж двічі поспіль. Загалом одна родина може отримувати субсидію протягом року, за умови дотримання всіх вимог програми.
Раніше "Телеграф" розповідав про субсидію на житлово-комунальні послуги. Її можна отримувати одночасно з субсидією на оренду. Виплачується вона здебільшого на карту, однак можна отримати і готівкою.