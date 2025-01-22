На субсидії та пільги можна подати документи через інтернет в одному місці

При подачі заяв потрібно обов'язково вказувати, як ви будете отримувати гроші та номер рахунку при виборі отримання через банк

Якщо ви хочете отримувати житлову субсидію або пільгу та маєте на них право, подати заяву онлайн можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

На сайті https://portal.pfu.gov.ua доступні одразу кілька видів заяв. Вам потрібно обрати ту, яка потрібна наразі. Тут можна не тільки подати заяву на призначення субсидії чи внесення в реєстр пільговиків.

На порталі ПФУ можна також подати документи на допомогу на придбання твердого палива та скрапленого газу, змінити спосіб виплати державної допомоги та подати заяву на перерахунок субсидії чи пільги.

Як подати заяву:

Авторизуйтеся на порталі за допомогою КЕП чи Дія.Підпис. У лівому меню оберіть "Комунікації з ПФУ", потім — "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Виберіть потрібний вид заяви. Заповніть форму, вказавши номер банківського рахунку в форматі IBAN, прикріпіть скановані документи (за потреби). Після цього заява формується, її потрібно підписати та надіслати до ПФУ. Стан опрацювання заяви доступний у розділі "Мої звернення".

Вимоги до скан-копій:

Кольорові, чіткі та читабельні, зняті з оригіналів документів.

Формати JPG або PDF.

Розмір кожного файлу — до 1 МБ.

Назви файлів мають відповідати документам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за яких обставин можуть забрати субсидію. В деяких випадках її змусять повернути.