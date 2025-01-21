Заберуть субсидію та змусять повернути гроші. У ПФУ попередили, кому це загрожує

Їхнє порушення призводить до плачевних наслідків

Українці, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% своїх доходів мають право на отримання житлової субсидії. Проте якщо порушити правила її призначення та отримання, допомогу забирають, а незаконно отримані кошти зобов'язують повернути.

Правила нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Зокрема, якщо один з членів домогосподарства на час подання заяви про призначення субсидії перебуває за кордоном понад 60 днів, це має бути вказано. Цю людину не включають до складу домогосподарства для обрахунку суми допомоги на оплату послуг ЖКГ.

"Соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на нього (члена родини, що перебуває за кордоном, — ред.) не розраховуються і доходи під час призначення житлової субсидії не враховуються", — пояснили у ПФУ.

В цьому випадку житлова субсидія призначається домогосподарству без врахування особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів. При цьому, якщо родина звернулася за призначенням допомоги та не повідомила про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію було обчислено з урахуванням цієї людини, то її виплата припиняється, а надміру виплачені кошти одержувач має повернути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні змінюється порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї, який враховується при призначенні житлової субсидії та інших видів державної соціальної допомоги. Про зміни попередили у ПФУ.