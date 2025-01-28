Рус

Гарний плюс до стипендії. В Україні пропонують студентам роботу з гнучким графіком

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 28 січня 2025, 11:50

Співробітника шукають не на віддалення, а на роботу в офісі

В Одесі відкрили вакансію оператора (приймача замовлень), на яку готові також взяти студента, людину з інвалідністю чи пенсіонера. Працівникам пропонують повну та неповну зайнятість.

Таке оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Вказано, що робота не віддалена. Офіс розташований на вулиці Базарній, за 1,5 км від центру міста.

Зазначена заробітна плата — 17 000 — 19 000 гривень.

Вимоги до кандидата:

  • Відповідальність;
  • Організованість;
  • Робота із базою даних;
  • Уважність;
  • Опис вакансії;
  • Запрошуємо до нашої команди.

Які умови пропонує компанія:

  • Стабільну заробітну плату;
  • Гнучкий графік роботи; можливість обговорити його на співбесіді;
  • Робота в комфортному та дружньому колективі;
  • Можливість професійного розвитку та підвищення кваліфікації;

До обов’язків співробітника входитиме:

  • Прийом та обробка телефонних дзвінків від клієнтів;
  • Консультування клієнтів з послуг, цін та акцій;
  • Ведення бази даних клієнтів та розвиток соцмереж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пропонують роботу із високою зарплатою для студентів без досвіду.

Теги:
#Робота в Україні #Вакансії в Україні #Робота для студентів