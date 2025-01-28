Гарний плюс до стипендії. В Україні пропонують студентам роботу з гнучким графіком
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Співробітника шукають не на віддалення, а на роботу в офісі
В Одесі відкрили вакансію оператора (приймача замовлень), на яку готові також взяти студента, людину з інвалідністю чи пенсіонера. Працівникам пропонують повну та неповну зайнятість.
Таке оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Вказано, що робота не віддалена. Офіс розташований на вулиці Базарній, за 1,5 км від центру міста.
Зазначена заробітна плата — 17 000 — 19 000 гривень.
Вимоги до кандидата:
- Відповідальність;
- Організованість;
- Робота із базою даних;
- Уважність;
- Опис вакансії;
- Запрошуємо до нашої команди.
Які умови пропонує компанія:
- Стабільну заробітну плату;
- Гнучкий графік роботи; можливість обговорити його на співбесіді;
- Робота в комфортному та дружньому колективі;
- Можливість професійного розвитку та підвищення кваліфікації;
До обов’язків співробітника входитиме:
- Прийом та обробка телефонних дзвінків від клієнтів;
- Консультування клієнтів з послуг, цін та акцій;
- Ведення бази даних клієнтів та розвиток соцмереж.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пропонують роботу із високою зарплатою для студентів без досвіду.