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У Запоріжжі секс-шоп шукає співробітників: студенти можуть крупно підзаробити

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
У Запоріжжі секс-шоп відкрив вакансію Новина оновлена 17 січня 2025, 17:21
У Запоріжжі секс-шоп відкрив вакансію. Фото Колаж "Телеграфу"

До кандидата є кілька вимог

У Запоріжжі пропонують вакансії продавця-консультанта в секс-шопі, яка, в тому числі, доступна і для студентів. За місяць співробітнику обіцяють платити від 35 до 50 тисяч гривень.

Відповідну інформацію було опубліковано на платформі онлайн-оголошень. Роботодавець зазначив, що кандидата на це місце готові розглянути навіть без досвіду роботи.

В оголошенні зазначено, що магазин розташований у Шевченківському районі міста.

Основні вимоги до кандидата:

  • Ввічливість, тактовність та вміння працювати з різними клієнтами.
  • Грамотна мова та доброзичливість.
  • Готовність навчатися та освоїти специфіку асортименту.
  • Досвід роботи у роздрібній торгівлі вітається, але не обов’язковий.

Що входить до обов’язків:

  • Консультування клієнтів щодо асортименту магазину.
  • Допомога у підборі продукції відповідно до запитів клієнтів.
  • Інформування про характеристики, особливості використання та догляд за товарами.
  • Робота з касою (готівковий та безготівковий розрахунок).
  • Викладення товарів та підтримання порядку у торговому залі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку роботу українці найчастіше шукали у 2024 році. Є п’ять головних вакансій, на які в цей період був великий попит, а також п’ять тих, які найважче було закрити.

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