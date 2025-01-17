У Запоріжжі секс-шоп шукає співробітників: студенти можуть крупно підзаробити
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До кандидата є кілька вимог
У Запоріжжі пропонують вакансії продавця-консультанта в секс-шопі, яка, в тому числі, доступна і для студентів. За місяць співробітнику обіцяють платити від 35 до 50 тисяч гривень.
Відповідну інформацію було опубліковано на платформі онлайн-оголошень. Роботодавець зазначив, що кандидата на це місце готові розглянути навіть без досвіду роботи.
В оголошенні зазначено, що магазин розташований у Шевченківському районі міста.
Основні вимоги до кандидата:
- Ввічливість, тактовність та вміння працювати з різними клієнтами.
- Грамотна мова та доброзичливість.
- Готовність навчатися та освоїти специфіку асортименту.
- Досвід роботи у роздрібній торгівлі вітається, але не обов’язковий.
Що входить до обов’язків:
- Консультування клієнтів щодо асортименту магазину.
- Допомога у підборі продукції відповідно до запитів клієнтів.
- Інформування про характеристики, особливості використання та догляд за товарами.
- Робота з касою (готівковий та безготівковий розрахунок).
- Викладення товарів та підтримання порядку у торговому залі.
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