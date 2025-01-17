У Запоріжжі секс-шоп шукає співробітників: студенти можуть крупно підзаробити

До кандидата є кілька вимог

У Запоріжжі пропонують вакансії продавця-консультанта в секс-шопі, яка, в тому числі, доступна і для студентів. За місяць співробітнику обіцяють платити від 35 до 50 тисяч гривень.

Відповідну інформацію було опубліковано на платформі онлайн-оголошень. Роботодавець зазначив, що кандидата на це місце готові розглянути навіть без досвіду роботи.

В оголошенні зазначено, що магазин розташований у Шевченківському районі міста.

Основні вимоги до кандидата:

Ввічливість, тактовність та вміння працювати з різними клієнтами.

Грамотна мова та доброзичливість.

Готовність навчатися та освоїти специфіку асортименту.

Досвід роботи у роздрібній торгівлі вітається, але не обов’язковий.

Що входить до обов’язків:

Консультування клієнтів щодо асортименту магазину.

Допомога у підборі продукції відповідно до запитів клієнтів.

Інформування про характеристики, особливості використання та догляд за товарами.

Робота з касою (готівковий та безготівковий розрахунок).

Викладення товарів та підтримання порядку у торговому залі.

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