Хороший плюс к стипендии. В Украине предлагают студентам работу с гибким графиком
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Сотрудника ищут не на удаленку, а на работу в офисе
В Одессе открыли вакансию оператора (приемщика заказов), на которую готовы также взять студента, человека с инвалидностью или пенсионера. Работникам предлагают полную и неполную занятость.
Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Указано, что работа не удаленная. Офис расположен на улице Базарной, в 1,5 км от центра города.
Указанная заработная плата — 17 000 — 19 000 гривен.
Требования к кандидату:
- Ответственность;
- Организованность;
- Работа с базой данных;
- Внимательность;
- Описание вакансии;
- Приглашаем в нашу команду.
Какие условия предлагает компания:
- Стабильную заработную плату;
- Гибкий график работы, возможность обсудить его на собеседовании;
- Работа в комфортном и дружественном коллективе;
- Возможность профессионального развития и повышения квалификации;
В обязанности сотрудника будет входить:
- Прием и обработка телефонных звонков от клиентов;
- Консультирование клиентов по услугам, ценам и акциям;
- Ведение базы данных клиентов и развитие соцсетей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине предлагают работу с высокой зарплатой для студентов без опыта.