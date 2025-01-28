Хороший плюс к стипендии. В Украине предлагают студентам работу с гибким графиком

Сотрудника ищут не на удаленку, а на работу в офисе

В Одессе открыли вакансию оператора (приемщика заказов), на которую готовы также взять студента, человека с инвалидностью или пенсионера. Работникам предлагают полную и неполную занятость.

Такое объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Указано, что работа не удаленная. Офис расположен на улице Базарной, в 1,5 км от центра города.

Указанная заработная плата — 17 000 — 19 000 гривен.

Требования к кандидату:

Ответственность;

Организованность;

Работа с базой данных;

Внимательность;

Описание вакансии;

Приглашаем в нашу команду.

Какие условия предлагает компания:

Стабильную заработную плату;

Гибкий график работы, возможность обсудить его на собеседовании;

Работа в комфортном и дружественном коллективе;

Возможность профессионального развития и повышения квалификации;

В обязанности сотрудника будет входить:

Прием и обработка телефонных звонков от клиентов;

Консультирование клиентов по услугам, ценам и акциям;

Ведение базы данных клиентов и развитие соцсетей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине предлагают работу с высокой зарплатой для студентов без опыта.