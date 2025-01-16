Для тих, хто любить бути в дорозі: студентам у Запоріжжі пропонують роботу з гідною оплатою

Зарплата до 21 тисячі гривень

Дистриб'ютору торгівельних марок "Яготинське", "Данон" потрібен експедитор. Не проти взяти студента.

Досвід не є обов'язковою умовою. Таку вакансію опублікували на популярному сайті з пошуку роботи.

Роботодавець пропонує повну зайнятість за зарплату від 16 800 до 21 000 грн.

В оголошені зазначається, що ця робота може стати початком кар'єри, тобто досвід роботи експедитором не обов’язковий. Також на вакансію готові взяти студента.

Повідомляється, що робочий тиждень триває з вівторка по суботу, а в обов'язки експедитора входять оформлення супровідних документів та подорожі по місту та області.

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