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Як опальний князь створив нову династію на Русі: непересічна доля князя Ростислава Володимировича

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Князь Ростислав Володимирович
Князь Ростислав Володимирович. Фото Колаж "Телеграфу"

Він втратив батьківську спадщину, але зумів створити власну державу та стати впливовим правителем на землях Давньої Русі

Ростислав Володимирович, син новгородського князя Володимира Ярославича, є однією з найзначніших постатей в історії Давньої Русі. Його життя, яке тривало приблизно з 1038 до 1067 року, було сповнене політичних інтриг, військових кампаній та родинних конфліктів.

Він став першим князем-ізгоєм, який втратив батькову спадщину, але не здався, а навпаки, здобув владу в кількох землях і став небезпечним противником для Візантії.

Ранні роки та статус князя-ізгоя

Ростислав народився близько 1038 року у Новгороді. Після смерті батька у 1052 році, він втратив право на успадкування престолу, що призвело до його статусу князя-ізгоя. Це правило було запроваджене Ярославом Мудрим, щоб закріпити київський престол за своїми прямими спадкоємцями. Однак Ростислав не залишився бездіяльним: він здобув владу в Суздалі та Володимирі.

Політична кар'єра та війни

Ростислав активно боровся за відновлення своєї спадщини. Він князював у Тмуторокані з 1064 по 1067 рік, де зміг підкорити сусідні племена і стати важливою фігурою в регіоні. Його правління відзначалося військовими походами проти греків та інших сусідів, завдяки чому Тмутаракань досягла апогею свого розвитку. Він зміг підкорити адигейців, а згодом і племена всього Західного Кавказу.

Цікаво, що під час своїх військових кампаній Ростислав використовував не лише силу зброї, а й дипломатію. Він укладав союзи з місцевими племенами та іншими князівствами, що дозволяло йому зміцнити свої позиції. Одним із таких союзів був договір з Печенігами, які стали його союзниками в боротьбі проти Візантії.

Засновник галицької династії

Окрім військових успіхів, Ростислав також став засновником першої галицької династії князів Ростиславичів. Його шлюб з Ланкою (Ілоною) Арпад, донькою угорського герцога Бели I, зміцнив політичні зв'язки між Руссю та Угорщиною. Сини Ростислава — Рюрик, Володар і Василько — продовжили його справу і стали князями в Галицькій землі.

Смерть та спадщина

Ростислав Володимирович помер 3 лютого 1067 року в Тмуторокані. Його смерть стала результатом інтриг і змов, оскільки його сила викликала занепокоєння у Візантії. Попри коротке життя, його вплив на історію Давньої Русі був значним: він залишив по собі династію, яка правила понад сто років.

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#Україна #Історія #Київська Русь