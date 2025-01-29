Можна заробити понад 40 тисяч. Гравцям у Sims в Україні пропонують "роботу мрії"

Кандидату пропонують роботу із зарплатою у 42 тисячі гривень

Через повномасштабне російське вторгнення в Україні складно знайти роботу. Особливо якщо це стосується людей, які тільки починають заробляти гроші. Проте нещодавно в інтернеті з’явилося незвичайне оголошення про пошук людей на роботу.

Воно опубліковано на сторінці vakancii.info у соціальній мережі threads.net. Потрібна людина, яка будуватиме будинки в популярній комп’ютерній грі Sims. Зарплата – близько 42 тисяч гривень, графік роботи – вільний.

Умови роботи: кандидат створює будинок, а роботодавець публікує його на сайті, після чого люди купують його.

"Ми шукаємо людей, які вміють або хочуть навчитись будувати будинки, ресторани та інші заклади в Sims. Ви створюєте будинок, ми викладаємо його на сайті — і люди його купляють для своєї гри. Якщо ви не вмієте, ми вам розкажемо, покажемо і розкриємо секрети, як зробити будівлю цікавішу", — йдеться в описі до вакансії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Яремчі пропонують цікаву роботу з проживанням. Вакансія передбачає повну зайнятість.