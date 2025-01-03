У Яремчі пропонують цікаву роботу з проживанням: тиждень працюєш, другий відпочиваєш

Вакансія передбачає повний робочий день та повну зайнятість

Громадянам України пропонують роботу на популярних гірськолижних курортах Івано-Франківської області — йдеться не лише про Буковель, а й про Яремче. Там шукають адміністратора готелю.

Відповідне оголошення розміщено на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. У готель, розташований у центрі Яремче, шукають адміністратора на повний робочий день. Графік роботи — 7/7, з 9:00 до 22:00 на ресепшені, адміністратор також повинен відповідати на телефонні дзвінки.

До обов’язків входять:

поселення/виселення гостей;

розрахунок, робота з терміналом та ПРРО, каса;

заповнення звіту (прихід/витрата);

бронювання номерів у програмі, опрацювання бронювань з каналів продажу;

відповіді на дзвінки та повідомлення в месенджерах та соціальних мережах;

перевірка номерів перед заселенням та прийом номерів при виїзді гостей;

надання інформації про готель та місто Яремче (заклади харчування, магазини, ринки, екскурсії, вокзал тощо);

вирішення конфліктних ситуацій у межах компетенції, швидко реагувати на запити та потреби гостей;

робота з покоївками — формувати план роботи на день, перевірка чистоти всього готелю;

робота з підрядниками (пральня);

надання найвищого рівня сервісу.

Ставка складає 900 гривень — також передбачено 1% за бронювання телефоном чи з вулиці.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно у Буковелі відкрилась вакансія перукаря з зарплатою в 70 тисяч гривень. Крім основної винагороди, передбачені додаткові бонуси.