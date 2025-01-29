Можно заработать больше 40 тысяч. Игрокам в Sims в Украине предлагают "работу мечты"

Кандидату предлагают работу с зарплатой в 42 тысячи гривен

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украине сложно найти работу. Особенно, если это касается людей, которые только начинают зарабатывать деньги. Однако недавно в интернете появилось необычное объявление о поиске людей на работу.

Оно опубликовано на странице vakancii.info в социальной сети threads.net. Требуется человек, который будет строить дома в популярной компьютерной игре Sims. Зарплата — около 42 тысяч гривен, график работы — свободный.

Условия работы: кандидат создает дом, а работодатель публикует его на сайте, после чего люди покупают его. Если претендент на вакансию не умеет создавать дома или никогда не играл в Sims, его обещают научить "всем секретам".

"Мы ищем людей, умеющих или желающих научиться строить дома, рестораны и другие заведения в Sims. Вы создаете дом, мы выкладываем его на сайте — и люди его покупают для своей игры. Если вы не умеете, мы вам расскажем, покажем и раскроем секреты, как сделать здание более интересным", — говорится в описании к вакансии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Яремче предлагают интересную работу с проживанием. Вакансия предполагает полную занятость.