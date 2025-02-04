Що робити "обмежено придатним", які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого

Направлення на медогляд можна отримати онлайн

Чоловіки, які раніше були обмежено придатним, мали пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого 2025. Однак не всі встигли отримати новий статус придатності до цього терміну.

Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова пояснила, як можуть діяти військовозобов’язані з обмеженою придатністю, які не встигли пройти ВЛК. Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, поки термін проходження ВЛК офіційно не продовжено, українці можуть скористатися змінами, внесеними Кабінетом Міністрів до порядку направлення на медкомісію. Відтепер, якщо ТЦК та СП видало повістку на проходження ВЛК, військовозобов’язаний може самостійно подати запит на комісію.

Для цього необхідно скористатися застосунком "Резерв+", увійти до Єдиного реєстру призовників, військовослужбовців та резервістів, створити електронний кабінет, оновити персональні дані та подати запит на ВЛК.

Денісова зазначила, що подання такого запиту дозволяє військовозобов’язаному прийти на комісію у визначений електронною чергою час, а не у день, встановлений ТЦК у повістці .

"І що цікаво: якщо ТЦК та СП вручила вам цю повістку на ВЛК і, наприклад, призначила 15 лютого, а ви до цього 15 лютого встигнете подати свій власний запит, то це буде, по-перше, що ви прийняли та не відмовились. І це не буде порушення, якщо ви не прийдете в той час, коли вам ВЛК призначила ТЦК та СП. А прийдете тоді, коли електронна черга сформує вам в застосунку "Резерв+" таке запрошення", — пояснює правозахисниця.

Нагадуємо, що в Офісі Президента запропонували перенести дедлайн проходження ВЛК для "обмежено придатних" з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді.

Також вирішили, що повторне проходження ВЛК стане необов’язковим для осіб до 25 років та тих, хто офіційно визнаний особою з інвалідністю.

До ухвалення закону штрафи не застосовуватимуться, запевняють в ОП. Територіальні центри комплектування не накладатимуть санкцій на тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, а також не оголошуватимуть таких осіб у розшук . Відповідну директиву буде надіслано у всі підрозділи.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати електронне направлення на ВЛК у "Резерв+". Ця функція дає змогу отримати направлення без особистого візиту до ТЦК та СП.