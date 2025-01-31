Міноборони готує масштабні зміни щодо ТЦК та ВЛК

Заступниця голови Міністерства оборони України розповіла, як це технічно працюватиме

У Міністерстві оборони України планують прибрати необхідність приходити саме до того територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СПП), де людина стоїть на обліку. Те саме стосуватиметься і ВЛК.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця голови Міністерства оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону. Вона також поділилась тим, як це працюватиме.

ТЦК та СП

Черногоренко пояснила, якщо людина стала на облік в одній області, а пізніше почала жити в іншій — вона матиме можливість піти саме до того ТЦК, куди їй буде зручніше.

Зміни щодо відвідування ТЦК очікуються вже найближчим часом. За її словами, це питання обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема цю ідею підтримує Офіс президента й Кабінет міністрів.

ВЛК

Заступниця голови Міністерства оборони України каже, що аналогічний підхід стосуватиметься й військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Буквально до літа 2025 року ми відв'яжемося від конкретних ВЛК і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно людині. Це може бути і заклад охорони здоров'я державної власності, і приватна клініка. Вся екосистема медзакладів, де людині зручно це робити", — додала вона.

Як це працюватиме технічно

За словами Черногоренко, ТЦК й СП працюють з Єдиним державним реєстром "Оберіг".

"Відповідно зараз ми вже маємо цифрову інфраструктуру для того, щоб відв'язатися від конкретного ТЦК та СП. Працівник ТЦК відкриває інтерфейс і працює безпосередньо з людиною через єдину загальнонаціональну систему. Тому тут буде дуже швидко і легко зробити екстериторіальність", — зауважила вона.

У випадку з ВЛК й закладами охорони здоров'я, тут Міноборони також підготовлене, оскільки в Україні діє електронна система охорони здоров'я, яка буде здатна передавати відомству необхідні дані.

"Умовно придатність/непридатність може бути направлена нам для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в "Резерв+" ці дані", — пояснила Черногоренко.

Раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо кримінальної відповідальності працівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій за порушення під час мобілізації. Законопроєкт №12442 внесли до парламенту у понеділок, 27 січня 2025 року.