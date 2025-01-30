Продовжать строки й не тільки: як незабаром зміниться ВЛК для "обмежено придатних"

В ОП вирішили питання з медоглядом для чоловіків до 25 років

В Офісі Президента України 30 січня відбулася робоча нарада, присвячена питанню військово-лікарської комісії (ВЛК) для "обмежено придатних" громадян. Термін проходження медогляду можуть продовжити.

Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук. За її словами, на нараді вирішили, що повторне проходження ВЛК стане необов’язковим для осіб до 25 років та тих, хто офіційно визнаний особою з інвалідністю.

Було прийнято рішення перенести дедлайн для проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. Верещук зазначила, що відповідний законопроєкт №12457 вже зареєстрований у Верховній Раді.

До ухвалення закону штрафи не застосовуватимуться, підкреслила заступниця ОП. Територіальні центри комплектування (ТЦК) не накладатимуть санкцій на тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, а також не оголошуватимуть таких осіб у розшук . Відповідну директиву буде надіслано у всі підрозділи.

"Дуже прошу МОУ, МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо", — додала Ірина Верещук.

Нагадуємо, що раніше в Україні діяли статуси "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час", однак їх скасували. Через це особам із такими статусами необхідно пройти повторний медичний огляд, який організовують ТЦК та СП.

Щоб пройти ВЛК, військовозобов'язані мають отримати направлення в ТЦК та СП – за викликом або при самостійному зверненні.

Раніше "Телеграф" писав, чи може "обмежено придатний" чоловік пройти ВЛК за один день. У Міністерстві оборони зазначають, що у разі непроходження ВЛК електронний військово-обліковий документ у системі "Резерв+" залишиться без змін, проте ризикувати не варто.