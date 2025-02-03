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Чи потрібно заброньованим проходити ВЛК

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Військовий облік
Військовий облік. Фото Колаж "Телеграфу"

Після медкомісії не всіх відразу мобілізують

Під час воєнного стану всі військовозобов’язані повинні щороку проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для підтвердження свого статусу. Це стосується і заброньованих громадян.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, заброньовані військовозобов’язані можуть не хвилюватися, адже їх не будуть примусово мобілізувати, однак оновлення статусу є важливим кроком.

"Є хибне враження, начебто в армію хочуть забрати всіх – хворих, старих тощо. Але ні, навпаки – треба спершу визначити актуальний стан людини, чи може вона служити у війську, а вже від цього відштовхуватися", — зазначив представник Міноборони.

Нагадуємо, що в Офісі Президента запропонували перенести дедлайн проходження ВЛК для "обмежено придатних" з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді.

Також вирішили, що повторне проходження ВЛК стане необов’язковим для осіб до 25 років та тих, хто офіційно визнаний особою з інвалідністю.

До ухвалення закону штрафи не застосовуватимуться, запевняють в ОП. Територіальні центри комплектування (ТЦК) не накладатимуть санкцій на тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, а також не оголошуватимуть таких осіб у розшук. Відповідну директиву буде надіслано у всі підрозділи.

Раніше "Телеграф" писав, що тепер направлення на ВЛК можна отримати, не виходячи з дому. У Міноборони розповіли про нову функцію в "Резерв+".

Теги:
#Мобілізація #ВЛК #Бронь від мобілізації