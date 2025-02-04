Укр

Что делать "ограниченно пригодным", которые не успели пройти ВВК до 5 февраля

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Медкомиссия
Медкомиссия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Направление на медосмотр можно получить онлайн

Мужчины, которые ранее были ограниченно пригодными, должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 февраля 2025 года. Однако не все успели получить новый статус пригодности к этому сроку.

Правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова объяснила, как могут действовать военнообязанные с ограниченной годностью, которые не успели пройти ВВК. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, пока срок прохождения ВВК официально не продлен, украинцы могут воспользоваться изменениями, внесенными Кабинетом Министров в порядок направления медкомиссии. Теперь, если ТЦК и СП выдало повестку на прохождение ВВК, военнообязанный может самостоятельно подать запрос на комиссию.

Для этого необходимо воспользоваться приложением "Резерв+", войти в Единый реестр призывников, военнослужащих и резервистов, создать электронный кабинет, обновить персональные данные и кинуть запрос на ВВК.

Денисова отметила, что представление такого запроса позволяет военнообязанному прийти на комиссию в определенное электронное время, а не в день, установленный ТЦК в повестке.

"И что интересно: если ТЦК и СП вручил вам эту повестку на ВВК и, например, назначили на 15 февраля, а вы до этого 15 февраля успеете подать свой собственный запрос, то это будет, во-первых, что вы приняли и не отказались. И это не будет нарушения, если вы не придете в то время, когда вам ВВК назначила ТЦК и СП. А придете тогда, когда электронная очередь сформирует вам в приложении "Резерв+" такое приглашение", — объясняет правозащитница.

Напоминаем, что в Офисе Президента предложили перенести дедлайн прохождение ВВК для "ограниченно пригодных" с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Также решили, что повторное прохождение ВВК станет необязательным для лиц до 25 лет и официально признанным лицом с инвалидностью.

До принятия закона штрафы не будут применяться, уверяют в ОП. Территориальные центры комплектования не будут налагать санкции на тех, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля, а также не будут объявлять таких лиц в розыск. Соответствующая директива будет направлена во все подразделения.

Ранее "Телеграф" писал, как получить электронное направление на ВВК в "Резерв+". Эта функция позволяет получить направление без личного визита в ТЦК и СП.

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#Мобилизация #ВВК #Ограниченно пригоден