Йти до ТЦК необов'язково. Як отримати направлення на ВЛК онлайн

Юристи розповіли, що має прийти після схвалення запиту

У мобільному застосунку "Резерв+" з'явилося електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Ця функція дає змогу отримати направлення без особистого візиту до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Електронне направлення дозволяє подати запит на проходження ВЛК онлайн, без необхідності отримання паперового документа. Всі дані будуть доступні у цифровому форматі через "Резерв+", розповідають юристи компанії "INSEININ".

Щоб отримати направлення через "Резерв+", потрібно:

Завантажити застосунок з App Store або Google Play;

Пройти авторизацію через електронний підпис або BankID;

Подати запит у розділі "ВЛК", вказавши необхідні особисті дані;

Очікувати на підтвердження від керівника ТЦК.

Після схвалення запиту у застосунку з’явиться:

унікальний номер направлення;

адреса медичного закладу для проходження ВЛК;

підпис керівника ТЦК, що підтверджує офіційність документа.

Хто може скористатися електронним направленням

Зараз послуга доступна лише для громадян, які самостійно ініціюють проходження ВЛК. У перспективі вона стане доступною і для тих, хто отримав повістку, зазначають юристи.

Також вони додають, якщо виникнуть проблеми з направленням, може знадобитися особистий візит до ТЦК.

Важливо зазначити, що подати запит можна з будь-якого місця, навіть із-за кордону. Однак, обрати медичний заклад самостійно не можна — його визначає система.

Раніше "Телеграф" писав, чи може "обмежено придатний" чоловік потрапити у розшук, якщо не пройде ВЛК. У ТЦК розповіли, які документи брати з собою на медогляд.