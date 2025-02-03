Чи можуть вам відмовити у відстрочці без актуального висновку ВЛК

ТЦК можна направити на медогляд, але за певними обставинами

Процедура отримання відстрочки та проходження медкомісії – це два різні процеси, які не є безпосередньо пов’язаними між собою. Тому громадянину не можуть відмовити у наданні відстрочки від мобілізації лише через відсутність актуального висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це заявила адвокатка Дар’я Тарасенко. За її словами, у ТЦК та СП не мають права відмовляти у прийнятті заяви на відстрочку через непроходження ВЛК.

Водночас існує лише одна підстава для відмови – якщо заявник не пред’явив військово-обліковий документ (паперовий або електронний).

"Навіть неповновата пакету документів не може бути підставою для відмови у прийнятті заяви", — зазначає Тарасенко.

Також комісія ТЦК не може зупиняти розгляд заяви про надання відстрочки до завершення процедури проходження ВЛК, підкреслює юристка.

"Натомість ТЦК та СП може направити на ВЛК після прийняття заяви на відстрочку (але до завершення розгляду заяви) — але лише тих, хто є обмежено придатним або тимчасово непридатним зі спливом строку тимчасової непридатності", — додала адвокатка.

Нагадуємо, що відстрочка від мобілізації, на яку має право певна категорія військовозобов'язаних, має оформлюватись лише за наявності військово-облікового документа.

Усі чоловіки, що хочуть оформити відстрочку, повинні особисто звернутись до районного ТЦК та СП із заявою на відстрочку та документами, які підтверджують їхнє право на неї.

Згідно з постановою Кабміну, приймання документів на відстрочку може відбутись за умови наявності письмового або електронного військово-облікового документа. Якщо цього документа немає, то ТЦК має повне право відмовити у наданні відстрочки.

Раніше "Телеграф" писав, скільки днів у ТЦК розглядають заяву для продовження відстрочки від мобілізації. Юрист радить надсилати документи додатково поштою.