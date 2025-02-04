Відстрочка по догляду за дитиною з інвалідністю: які документи потрібні

Важливо правильно оформити документи

В Україні військовозобов'язані чоловіки мають право на відстрочку від мобілізації, якщо на їхньому утриманні перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю. Для цього необхідно надати відповідні документи, що підтверджують стан дитини та родинний зв’язок із громадянином.

Про це повідомляється на порталі "Юристи.UA". Юристка Ангеліна Лисак зазначає, що військовозобов’язані можуть скористатися правом на відстрочку, якщо у них є дитина з інвалідністю віком до 18 років.

"Наявність матері дитини в такому випадку не позбавляє права батька отримати відстрочку", — підкреслила юристка.

Це означає, що військовозобов’язаний необов’язково має бути батьком-одинаком для оформлення цього права.

Які документи потрібно надати

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що для оформлення відстрочки необхідно зібрати наступні документи:

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років (форма затверджена Міністерством охорони здоров’я України),

про дитину з інвалідністю віком до 18 років (форма затверджена Міністерством охорони здоров’я України), або індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, видану лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

дитини з інвалідністю, видану лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу; свідоцтво про народження дитини із зазначенням батьківства військовозобов’язаного.

Ці документи слугують підтвердженням стану здоров’я дитини та родинного зв’язку з військовозобов’язаним, що дає підстави для оформлення відстрочки.

Оформлення відстрочки з цієї підстави регулюється законами України про мобілізацію та військовий обов’язок. Юристи наголошують, що подача правильно оформлених документів до територіального центру комплектування (ТЦК) є достатньою підставою для отримання тимчасової відстрочки від мобілізації.

Нагадуємо, згідно з чинним законодавством, відстрочка від мобілізації в особливий період надається на час дії підстав, що її обґрунтовують, але не довше, ніж встановлений Указом президента строк проведення мобілізації . Це означає, що максимальний термін відстрочки становить три місяці, оскільки воєнний стан продовжується кожні три місяці.

Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців отримають відстрочку від мобілізації у лютому. Зокрема, складні життєві обставини також можуть стати підставою для звільнення від призову.