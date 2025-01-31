Скільки днів у ТЦК розглядають заяву для продовження відстрочки від мобілізації

Юрист радить надсилати документи додатково поштою

Відстрочку від мобілізації потрібно продовжувати, коли її термін закінчується. Для оновлення довідки громадянин має звернутися до ТЦК та СП із заявою.

Територіальні центри комплектування здійснюють перевірку на право продовження відстрочки від мобілізації протягом п’яти днів. Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян, детально роз'яснивши процес продовження відстрочки.

За його словами, якщо інформація в державних реєстрах є достатньою, відстрочка продовжується автоматично без додаткових заявок.

Проте, юрист радить не покладатися виключно на електронні реєстри та відправити документи до ТЦК поштою , аби мінімізувати ризик непорозумінь.

Юрій Айвазян також розповів, що перевірка підстав для надання відстрочки триває близько тижня.

"Перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється протягом п’яти днів", — зазначив адвокат.

Нагадуємо, що автоматично продовжити відстрочку можуть студенти й багатодітні батьки, що мають три й більше дітей, але якщо неповнолітні особи будуть від одного батька та матері.

Варто враховувати, що батьки мають бути офіційно зареєстровані як опікуни всіх дітей від однієї матері.

Адвокати зауважують, що не варто розраховувати на слово "автоматично" та самостійно оновлювати свої дані у військовому резерві. Для тих, хто подає документи вперше, особиста присутність у ТЦК є обов’язковою.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов можуть зняти з обліку в ТЦК у 2025 році. Усі військовозобов'язані, резервісти та призовники можуть знятись з військового обліку, але за певних обставин.