На скільки можна отримати відстрочку від мобілізації: терміни для різних категорій

Автоматичне продовження відстрочки передбачене лише для деяких категорій

Відстрочка від мобілізації в Україні тепер надається за новими правилами та на різні терміни для різних категорій громадян. За словами юристів, для деяких категорій військовозобов'язаних діє автоматичне продовження відстрочки, тоді як іншим доведеться подавати документи повторно.

Важливо розуміти, що закінчення терміну відстрочки не означає автоматичну мобілізацію – за наявності підстав її можна переоформити. Про це розповіла адвокат Дар'я Тарасенко у своєму телеграм-каналі.

Як пише Тарасенко, згідно зі змістом п. 60 Постанови КМУ 560 в новій редакції найдовший термін відстрочки отримують особи з інвалідністю – на весь період чинності інвалідності. А для заброньованих працівників, за її словами, термін визначається документами про бронювання. Держслужбовці ж матимуть відстрочку на час перебування на відповідній посаді.

Адвокат наголошує, що здобувачі освіти, докторанти та інтерни отримують відстрочку на семестр, але не більше ніж на 6 місяців. Для науково-педагогічних працівників, зазначає юрист, термін встановлюється до завершення навчального року.

Особи, визнані тимчасово непридатними, як каже Тарасенко, отримують відстрочку на термін, вказаний у висновку ВЛК, але не більше 12 місяців. Члени сімей зниклих безвісти чи загиблих на війні, а також Героїв України Революції гідності – на термін дії відповідних підстав.

За словами адвоката, автоматичне продовження відстрочки передбачене лише для тих категорій, які не входять до перелічених вище. Для них не потрібно вчиняти додаткові дії – нова дата з'явиться в реєстрі автоматично. Решті військовозобов'язаних, наголошує Тарасенко, необхідно буде подавати нову заяву після закінчення терміну поточної відстрочки.

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