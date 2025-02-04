Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью: какие документы нужны

Важно правильно оформить документы

В Украине военнообязанные мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации, если на их иждивении находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие состояние ребенка и родственную связь с гражданином.

Об этом сообщается на портале "Юристи.UA". Юрист Ангелина Лысак отмечает, что военнообязанные могут воспользоваться правом на отсрочку, если у них есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

"Наличие матери ребенка в таком случае не лишает права отца получить отсрочку", — подчеркнула юрист.

Это означает, что военнообязанный необязательно должен быть отцом-одиночкой для оформления этого права.

Какие документы нужно предоставить

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что для оформления отсрочки необходимо собрать следующие документы:

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет (форма утверждена Министерством здравоохранения Украины),

о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет (форма утверждена Министерством здравоохранения Украины), или индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, изданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;

ребенка с инвалидностью, изданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения; свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного.

Эти документы служат подтверждением состояния здоровья и родства с военнообязанным, что дает основания для оформления отсрочки.

Оформление отсрочки по этому основанию регулируется законами Украины о мобилизации и воинской обязанности. Юристы отмечают, что подача правильно оформленных документов в территориальный центр комплектования (ТЦК) является достаточным основанием для получения временной отсрочки от мобилизации.

Напоминаем, согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется на время действия обосновывающих ее оснований, но не дольше, чем установленный Указом президента срок проведения мобилизации . Это означает, что максимальный срок отсрочки составляет три месяца, поскольку военное положение продолжается каждые три месяца.

Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации в феврале. В частности, сложные жизненные обстоятельства могут стать основанием для освобождения от призыва.