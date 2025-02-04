Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью: какие документы нужны
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Важно правильно оформить документы
В Украине военнообязанные мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации, если на их иждивении находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, подтверждающие состояние ребенка и родственную связь с гражданином.
Об этом сообщается на портале "Юристи.UA". Юрист Ангелина Лысак отмечает, что военнообязанные могут воспользоваться правом на отсрочку, если у них есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
"Наличие матери ребенка в таком случае не лишает права отца получить отсрочку", — подчеркнула юрист.
Это означает, что военнообязанный необязательно должен быть отцом-одиночкой для оформления этого права.
Какие документы нужно предоставить
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что для оформления отсрочки необходимо собрать следующие документы:
- медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет (форма утверждена Министерством здравоохранения Украины),
- или индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, изданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;
- свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного.
Эти документы служат подтверждением состояния здоровья и родства с военнообязанным, что дает основания для оформления отсрочки.
Оформление отсрочки по этому основанию регулируется законами Украины о мобилизации и воинской обязанности. Юристы отмечают, что подача правильно оформленных документов в территориальный центр комплектования (ТЦК) является достаточным основанием для получения временной отсрочки от мобилизации.
Напоминаем, согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется на время действия обосновывающих ее оснований, но не дольше, чем установленный Указом президента срок проведения мобилизации. Это означает, что максимальный срок отсрочки составляет три месяца, поскольку военное положение продолжается каждые три месяца.
Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации в феврале. В частности, сложные жизненные обстоятельства могут стать основанием для освобождения от призыва.