Повістки у лютому отримають не всі. Хто не підлягатиме мобілізації

Відстрочку дають не лише за станом здоров'я

У лютому 2025 року загальна мобілізація в Україні триватиме, однак не всі військовозобов’язані підлягають призову. Законодавство передбачає низку винятків, які дозволяють отримати відстрочку або повне звільнення від служби.

Це стосується як вікових обмежень, так і певних життєвих обставин — стану здоров’я, сімейних умов, наявності опікунських обов’язків або роботи в критично важливих сферах. "Телеграф" розповідає, хто у лютому не підлягає мобілізації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560, не підлягають мобілізації:

чоловіки до 25 років (які ще не проходили військову службу) та старші за 60 років;

особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я;

громадяни з тимчасовими або постійними фізичними обмеженнями, які підтверджені військово-лікарською комісією (ВЛК).

Хто має право на відстрочку

Відстрочку від мобілізації можуть отримати такі категорії громадян:

особи, заброньовані підприємствами згідно із законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (із подальшим медичним оглядом);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо вони не мають заборгованості зі сплати аліментів.

Сімейні обставини, які дають право на відстрочку:

опіка над неповнолітньою дитиною (якщо другий із батьків помер, зник безвісти або позбавлений батьківських прав);

батьки дітей з інвалідністю або важкими захворюваннями;

особи, які доглядають за недієздатними родичами, важкохворими дружинами, дітьми або батьками;

чоловіки або жінки, які мають на утриманні подружжя з інвалідністю I чи II групи.

Хто ще може отримати відстрочку:

члени сім’ї другого ступеня спорідненості, які доглядають за особами з інвалідністю I-II групи (за відсутності інших близьких родичів);

батьки неповнолітньої дитини, якщо чоловік або дружина проходять військову службу;

родичі загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;

колишні військовополонені, які можуть служити лише за власним бажанням;

студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формі;

викладачі, науковці, вчителі, які працюють на 0,75 ставки і більше.

Чи мобілізують жінок

Попри чутки та розмови, жінки в Україні підлягають мобілізації лише за власним бажанням. Однак деяким потрібно стати на військовий облік та дотримуватися його правил. Це стосується жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіти.

Раніше "Телеграф" писав, на скільки можна отримати відстрочку від мобілізації. Автоматичне продовження відстрочки передбачене лише для деяких категорій.