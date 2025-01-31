16 категорій українців отримають відстрочку від мобілізації у лютому: перелік

Складні життєві обставини також можуть стати підставою для звільнення від призову

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову. Оформити її можна за станом здоров'я, сімейними обставинами і не тільки.

"Телеграф" розібрався в актуальних положеннях закону та пояснює, хто саме може розраховувати на відстрочку від мобілізації у лютому 2025 року, які документи для цього необхідні та як її оформити. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають:

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров'я (від 6 до 12 місяців за висновком ВЛК, з обов’язковим повторним медоглядом);

батьки трьох і більше дітей до 18 років (окрім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів);

одинокі батьки або ті, хто виховує дитину до 18 років у разі смерті іншого з батьків, позбавлення батьківських прав чи визнання зниклим безвісти;

особи, які виховують дитину з інвалідністю чи тяжким захворюванням;

громадяни, що опікуються неповнолітніми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування;

ті, хто доглядає за тяжкохворими рідними (чоловік/дружина, дитина, один із батьків або батьки подружжя, які потребують постійного догляду);

опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

чоловік, у яких дружина має інвалідність I чи II групи.

Відстрочку також можуть отримати:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I чи II групи (за відсутності близьких родичів першого ступеня);

люди, що мають неповнолітню дитину, якщо їхній чоловік/дружина проходить військову службу;

рідні загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання "Герой України";

звільнені з полону військові або цивільні чоловіки (можуть бути призвані лише за власним бажанням);

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою (якщо отримують вищий рівень освіти, ніж попередній);

наукові працівники, викладачі та вчителі, які працюють від 0,75 ставки та мають відповідний ступінь або звання.

Оновлені правила бронювання працівників

З 22 листопада 2024 року діє постанова Кабінету Міністрів №1332, яка змінила процедуру бронювання:

відстрочки, оформлені через Міністерство економіки або портал "Дія", діють лише до 28 лютого 2025 року;

критично важливі підприємства зобов’язані до кінця лютого підтвердити свій статус, інакше бронювання їхніх працівників втратить чинність.

Як оформити відстрочку

Для отримання відстрочки потрібно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК і СП) з:

паспортом;

військовим квитком;

документами, що підтверджують підстави для відстрочки.

Для студентів, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю передбачено спрощене оформлення через мобільний застосунок "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати з України у лютому. Для перетину державного кордону потрібно зібрати певні документи.