Дехто навіть до кінця війни. На скільки дають відстрочку від мобілізації у 2025

Декому автоматично буде продовжена відстрочка

В Україні продовжується мобілізація, відповідно до якої військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку та бути призваними на службу. Водночас окремі категорії громадян мають право на відстрочку.

Юридична компанія "INSEININ" пояснила ключові зміни в порядку її надання. Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1558, яка вносить зміни до порядку отримання відстрочки, зокрема, уточнено строки, на які вона може надаватися.

Згідно з чинним законодавством, відстрочка від мобілізації в особливий період надається на час дії підстав, що її обґрунтовують, але не довше, ніж встановлений Указом президента строк проведення мобілізації . Це означає, що максимальний термін відстрочки становить три місяці, оскільки воєнний стан продовжується кожні три місяці.

Автоматичне продовження відстрочки

Одним із ключових нововведень стало запровадження механізму автоматичного продовження відстрочки. Якщо законні підстави для її отримання залишаються чинними, вона подовжується на весь період дії продовження воєнного стану.

Якщо ж термін дії підстав для відстрочки є меншим, ніж строк воєнного стану, вона надається лише на період, визначений цими обставинами.

"Наприклад, особам з інвалідністю відстрочка буде надаватись максимум до кінця дії Указу про продовження воєнного стану або закінчення строку дії висновку МСЕК чи витягу з рішення експертної команди", — пояснюють юристи.

Щодо студентів, аспірантів та докторантів – вони отримують довідку про відстрочку до кінця дії Указу про продовження воєнного стану або на час одного семестру, але не більше ніж на шість місяців .

Педагогічним працівникам та викладачам відстрочка надається до завершення навчального року , однак не довше, ніж до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку.

"У разі здійснення перевірки та виявлення, що військовозобовʼязаний вже не має фактичних обставин, які слугували підставою для відстрочки, його буде протягом 7 днів сповіщено про анулювання відстрочки від мобілізації", — додають юристи.

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