Дитячі труни, іграшки, квіти та сльози: у Полтаві попрощалися з жертвами ракетного удару по дому (фото)

Попрощатися загиблим прийшла велика кількість людей

У Полтаві відбулося прощання із сім’ями Яворських та Запішніх, які проживали у будинку, куди потрапила російська ракета Х-22. Попрощатися з ними прийшли рідні, близькі, колеги та городяни.

Поминальний чин влаштували у середу, 5 лютого, у Свято-Успенському соборі ПЦУ. Про це пише "Суспільне", публікуючи фотографії з місця події.

Зазначається, що тіло Софії та її батьків – 37-річних Олени та Дмитра Яворського знайшли під час розбору завалів. Вони мешкали на другому поверсі.

Детальніше про трагедію читайте у матеріалі "Телеграфа": "Одну із загиблих впізнавали по взуттю. Як Полтава приходить до тями після ракетного удару (репортаж)".

Дівчинка була ученицею четвертого класу та навчалася на відмінно. Любила ходити до бібліотеки, відвідувати майстер-класи та грати у шахи. Її мати Олена Яворська працювала на "Новій пошті".

Софія Яворська. Фото: "Суспільне"

Олена Яворська. Фото: "Суспільне"

Атака по житловому будинку забрала також життя 12-річної Діани та 7-річного Данила Запішніх. Вони загинули разом зі своїми батьками Сергієм та Катериною 1 лютого.

Діана та Данило Запішні. Фото: "Суспільне"

Подруга родини Запішніх розповіла "Суспільному", що Сергій та Катерина познайомилися у Харкові, навчалися разом у Національному аерокосмічному університеті імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут". У Полтаві разом працювали в авіаконструкторському бюро.

Катерина Запішна. Фото: "Суспільне"

Поховають родину у Диканьці, звідки родом Сергій Запішній.

Сергій Запішний. Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 лютого російські військові здійснили ракетну атаку по Україні. Зокрема, приліт був у місті Полтава. Ворожа ракета потрапила по п’ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок ворожого удару загинули 14 людей, з них 3 дитини 7, 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років. Одну із загиблих упізнавали по взуттю.