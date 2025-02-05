Детские гробы, игрушки, цветы и слезы: в Полтаве простились с жертвами ракетного удара по дому (фото)

Проститься в погибшими пришло большое количество людей

В Полтаве состоялось прощание с семьями Яворских и Запишных, которые проживали в доме, куда попала российская ракета Х-22. Проститься в ними пришли родные, близкие, коллеги и горожане.

Поминальный чин устроили в среду, 5 февраля, в Свято-Успенском соборе ПЦУ. Об этом пишет "Суспільне", публикуя фотографии с места события.

Отмечается, что тело Софии и ее родителей – 37-летних Елены и Дмитрия Яворского нашли при разборе завалов. Они жили на втором этаже.

Подробнее о трагедии читайте в материале "Телеграфа": "Одну из погибших опознавали по обуви. Как Полтава приходит в себя после ракетного удара (репортаж)".

Девочка была ученицей четвертого класса и училась на отлично. Любила ходить в библиотеку, посещать мастер-классы и играть в шахматы. Ее мама Елена Яворская работала на "Новой почте".

София Яворская. Фото: "Суспільне"

Елена Яворская. Фото: "Суспільне"

Атака по жилому дому унесла также жизни 12-летней Дианы и 7-летнего Даниила Запишных. Они погибли вместе со своими родителями Сергеем и Екатериной 1 февраля.

Диана и Даниил Запишные. Фото: "Суспільне"

Подруга семьи Запишных рассказала "Суспільному", что Сергей и Екатерина познакомились в Харькове, учились вместе в Национальном аэрокосмическом университете имени Жуковского "Харьковский авиационный институт". В Полтаве вместе работали в авиаконструкторском бюро.

Катерина Запишная. Фото: "Суспільне"

Похоронят семью в Диканьке, откуда родом Сергей Запишний.

Сергей Запишный. Фото: "Суспільне"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 февраля российские военные совершили ракетную атаку по Украине. В частности, прилет был в городе Полтава. Вражеская ракета попала по пятиэтажному жилому дому. В результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 3 ребенка 7, 9 и 12 лет. 20 – пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 мес., 2, 8 и 12 лет. Одну из погибших опознавали по обуви.