Від смерті врятував туалет: приголомшлива історія про вцілілого чоловіка з Полтави

Медики запідозрили в нього незначну контузію

В суботу, 1 лютого, у Полтаві росіяни вдарили по житловому будинку, де було зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них 2 дитини 9 та 12 років. Ще 20 осіб постраждали, серед них дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років. Проте дивом вдалось вижити молодому хлопцю.

Його врятувало те, що він перебував у вбиральні. Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу", яка побувала на місці влучання.

За її словами, вона зустріла родину в шкільному укритті, де облаштований штаб допомоги потерпілим. Одна з жінок розповіла, як вдалось вижити чоловіку.

"18-річна Анастасія й 19-річний Павло одружилися минулого року. Вибрали дзеркальну дату — 24.04. 2024. Три місяці назад вони заселилися в орендовану однокімнатну квартиру на другому поверсі того злощасного першого під’їзду, якого вже немає", — йдеться у повідомленні.

Молоде подружжя живе із сестрою Настиної бабусі, Любою. Вона близько восьмої ранку сіла на кухні пити каву й покликала Павла. Це і врятувало його від найгіршого. У момент удару хлопець знаходився в туалеті, а диван, з якого він встав буквально за пару хвилин, привалило плитами.

У туалеті ударною хвилею вирвало двері. У Павла потемніло в очах й запаморочилась голова. Медики запідозрили в нього незначну контузію.

Хлопця витягнули на вулицю в шортах і футболці, а бабу Любу — в халаті й тапочках.

Раніше "Телеграф" писав, що у Полтаві дідусь втратив родину внаслідок удару