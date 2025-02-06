Безкоштовне житло та зарплата до 50 тысяч: у Буковелі з'явилася цікава вакансія для студентів

Пропонують вигідні умови

На гірськолижному курорті Буковель відкрили вакансію кухаря із заробітною платою від 35 до 50 тисяч гривень. Новий п'ятизірковий готель пропонує працівникам офіційне працевлаштування та компенсацію за житло.

До співбесіди запрошують як досвідчених кухарів, так і студентів без досвіду роботи. Відповідне оголошення розміщене на відомому онлайн-ресурсі з пошуку роботи.

Графік роботи передбачає шість робочих днів та один вихідний на тиждень. За місяць працівник має відпрацювати 25-26 змін тривалістю 12 годин кожна, включно з нічними.

Від претендентів на посаду очікують наявність профільної освіти або досвіду роботи на кухні. Основними обов'язками кухаря будуть приготування страв за технологічними картами та дотримання стандартів їхньої подачі.

Окрім високої заробітної плати, працівникам надають безкоштовне харчування, компенсацію за оренду житла та знижки на послуги курорту. Заклад також забезпечує можливості для професійного розвитку, проводить навчання та корпоративні заходи для персоналу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Буковелі шукають співробітників на цікаву та прибуткову роботу. Вакансія передбачає повну зайнятість із гнучким графіком.