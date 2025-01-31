Робота для геймерів-студентів. В Україні з’явилась цікава вакансія з чималою зарплатою
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Працювати треба дистанційно
Наразі на ринку роботи в Україні є чимало цікавих вакансій з нормальною зарплатою. Так, навіть геймери-студенти можуть, граючи в ігри, заробляти гроші.
Відповідна вакансія розміщена на порталі пошуку роботи. Компанія шукає людей для роботи з онлайн іграми, пропонуючи зарплату до 25 тисяч грн.
"Ми шукаємо фармерів та бустерів на тимчасову або постійну роботу. Основний напрямок компанії — фарм ігрової валюти в іграх всесвіту World of Warcraft (The War Within, Hardcore Classic, Cataclysm)", — йдеться у повідомленні.
Ця робота дистанційна і компанія не забезпечує потрібним комп'ютером, геймери повинні мати власний. Робітник також може працювати у таких проєктах, як: Diablo IV, Last Epoch, Path of Exile 2. Але на них компанія гайдів та навчального матеріалу не має.
У вакансії вказана зарплата від 10 до 25 тисяч грн, вона залежить і від кількості відпрацьованих годин, і від наявності додаткових завдань.
Роботодавець ставить наступні вимоги:
- наявність власного ПК та стабільного інтернету;
- досвід у будь-якій ММОРПГ грі не менше 1 року. Також обов'язковий хоча б мінімальний досвід у вибраному проєкті;
- всидливість, стресостійкість та бажання вчитися нового.
Людей без досвіду роботодавець просить не турбувати, адже компанія хоче наймати вже досвідчених працівників.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні студентам пропонують хорошу вакансію. Для роботи потрібен тільки телефон.