Робота для геймерів-студентів. В Україні з’явилась цікава вакансія з чималою зарплатою

Працювати треба дистанційно

Наразі на ринку роботи в Україні є чимало цікавих вакансій з нормальною зарплатою. Так, навіть геймери-студенти можуть, граючи в ігри, заробляти гроші.

Відповідна вакансія розміщена на порталі пошуку роботи. Компанія шукає людей для роботи з онлайн іграми, пропонуючи зарплату до 25 тисяч грн.

"Ми шукаємо фармерів та бустерів на тимчасову або постійну роботу. Основний напрямок компанії — фарм ігрової валюти в іграх всесвіту World of Warcraft (The War Within, Hardcore Classic, Cataclysm)", — йдеться у повідомленні.

Ця робота дистанційна і компанія не забезпечує потрібним комп'ютером, геймери повинні мати власний. Робітник також може працювати у таких проєктах, як: Diablo IV, Last Epoch, Path of Exile 2. Але на них компанія гайдів та навчального матеріалу не має.

У вакансії вказана зарплата від 10 до 25 тисяч грн, вона залежить і від кількості відпрацьованих годин, і від наявності додаткових завдань.

Роботодавець ставить наступні вимоги:

наявність власного ПК та стабільного інтернету;

досвід у будь-якій ММОРПГ грі не менше 1 року. Також обов'язковий хоча б мінімальний досвід у вибраному проєкті;

всидливість, стресостійкість та бажання вчитися нового.

Людей без досвіду роботодавець просить не турбувати, адже компанія хоче наймати вже досвідчених працівників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні студентам пропонують хорошу вакансію. Для роботи потрібен тільки телефон.