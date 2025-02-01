Пенсіонерам пропонують роботу з проживанням та зарплатою понад 30 тисяч гривень в Києві
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Роботодавець також шукає на цю вакансію ветеранів війни
Незважаючи на війну в Україні, на ринку роботи є чимало цікавих вакансій із нормальною зарплатою. Наприклад, у Броварах під Києвом шукають на склад комплектувальника товарів.
Вакансія опублікована на популярному порталі пошуку роботи. Кандидатам пропонують:
- своєчасну оплату 31 457 гривень (з урахуванням податків);
- гнучкий графік роботи (можливість часткової зайнятості або за сумісництвом);
- безкоштовне проживання (за потреби);
- оплачувані відпустки та лікарняні;
- харчування за рахунок підприємства;
- безкоштовний корпоративний транспорт.
Для роботи кандидату необхідно:
- мати хорошу фізичну форму;
- дбайливо ставитися до товару та добиватися високих результатів у роботі.
В основні обов’язки входить швидка та якісна відбірка продуктів харчування відповідно до замовлень магазинів. Вакансія передбачає повну зайнятість, роботодавець готовий взяти студента, пенсіонера та навіть ветерана російсько-української війни.
Відкликатися на вакансію можна відправивши резюме або за номером телефону, вказаному на сайті.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні студентам пропонують гарну вакансію. Для роботи потрібний лише телефон.