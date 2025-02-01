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Пенсіонерам пропонують роботу з проживанням та зарплатою понад 30 тисяч гривень в Києві

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Робота на складі у Києві Новина оновлена 01 лютого 2025, 08:39
Робота на складі у Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

Роботодавець також шукає на цю вакансію ветеранів війни

Незважаючи на війну в Україні, на ринку роботи є чимало цікавих вакансій із нормальною зарплатою. Наприклад, у Броварах під Києвом шукають на склад комплектувальника товарів.

Вакансія опублікована на популярному порталі пошуку роботи. Кандидатам пропонують:

  • своєчасну оплату 31 457 гривень (з урахуванням податків);
  • гнучкий графік роботи (можливість часткової зайнятості або за сумісництвом);
  • безкоштовне проживання (за потреби);
  • оплачувані відпустки та лікарняні;
  • харчування за рахунок підприємства;
  • безкоштовний корпоративний транспорт.

Для роботи кандидату необхідно:

  • мати хорошу фізичну форму;
  • дбайливо ставитися до товару та добиватися високих результатів у роботі.

В основні обов’язки входить швидка та якісна відбірка продуктів харчування відповідно до замовлень магазинів. Вакансія передбачає повну зайнятість, роботодавець готовий взяти студента, пенсіонера та навіть ветерана російсько-української війни.

Відкликатися на вакансію можна відправивши резюме або за номером телефону, вказаному на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні студентам пропонують гарну вакансію. Для роботи потрібний лише телефон.

Теги:
#Київ #Пенсіонер #Склад #Вакансія