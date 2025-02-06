Бесплатное жилье и зарплата до 50 тысяч: в Буковеле появилась интересная вакансия для студентов

Предлагают выгодные условия

На горнолыжном курорте Буковель открыли вакансию повара с заработной платой от 35 до 50 тысяч гривен. Новая пятизвездочная гостиница предлагает работникам официальное трудоустройство и компенсацию за жилье.

На собеседование приглашают как опытных поваров, так и студентов без опыта работы. Подходящее объявление размещено на известном онлайн-ресурсе по поиску работы.

График работы предусматривает шесть рабочих дней и один выходной в неделю. За месяц работник должен отработать 25-26 смен продолжительностью 12 часов каждая, включая ночные.

От претендентов на должность ожидают наличие профильного образования или опыта работы на кухне. Основными обязанностями повара будут приготовление блюд по технологическим картам и соблюдение стандартов их подачи.

Кроме высокой заработной платы работникам предоставляют бесплатное питание, компенсацию за аренду жилья и скидки на услуги курорта. Заведение также обеспечивает возможности для профессионального развития, проводит обучение и корпоративные мероприятия для персонала.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Буковеле ищут сотрудников на интересную и прибыльную работу. Вакансия предусматривает полную занятость по гибкому графику.