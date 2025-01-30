Щоб підзаробити, потрібен лише телефон. В Україні студентам пропонують хорошу вакансію

Співробітникам пропонують віддалений формат роботи

В Україні з’являється все більше цікавих та привабливих вакансій для студентів. Завдяки цьому всі бажаючі можуть отримати корисний досвід та заробити непогані гроші.

Наприклад, у Чернівцях з’явилася вакансія на посаду контент-менеджера, який зніматиме відеоогляди на різні товари. Зарплату при цьому пропонують у межах 15-25 тисяч гривень.

Таке оголошення було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Роботодавець пропонує гнучкий графік та щоденні виплати.

Так, на віддалену роботіу шукають креативну та активну молоду людину для зйомки відеооглядів на товари для соцмереж. Знімати огляди можна як за заздалегідь прописаним сценарієм, так і на власний розсуд.

Представляти товари аудиторії обов’язково потрібно цікаво та зрозуміло.

Які умови пропонує компанія:

Оплата щодня: 15 000 — 20 000 грн/міс

Віддалена робота з будь-якої точки світу

Гнучкий графік (можна працювати тоді, коли зручно)

Підтримка команди.

Вимоги до кандидата:

Вміння знімати відео на смартфон

Грамотна українська мова та приємна дикція

Активність та креативність

Бажання розвиватися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні пропонують роботу із високою зарплатою для студентів без досвіду. Кандидата шукають по всій країні, але працювати доведеться недалеко від Шостки (Сумська область).