І заробити, і допомогти війську: в Україні пропонують вигідну вакансію, візьмуть й пенсіонера

Гідна оплата за важливу справу

На ринку праці з'явилася вакансія для тих, хто хоче поєднати гідний заробіток із допомогою армії. Київська компанія запрошує на роботу складальників БПЛА із зарплатою 35 тисяч гривень.

Роботодавець розглядає кандидатури різних вікових категорій, включаючи пенсіонерів. Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку роботи.

Компанія займається розробкою та впровадженням високотехнологічних рішень у військовій галузі. Основною вимогою до кандидатів є наявність технічної освіти в галузі авіації, електроніки чи механіки. Перевагу надають ветеранам та особам із досвідом роботи у виробництві БПЛА.

Майбутній працівник займатиметься монтажем та встановленням конструктивних елементів дронів. У обов'язки входить робота з ручним, пневматичним та електричним інструментом. Важливими є навички використання вимірювальних пристроїв та вміння читати технічну документацію.

Графік роботи стандартний — п'ятиденка з 10:00 до 18:00. Виробництво розташоване в Оболонському районі столиці. Протягом першого місяця зарплата становитиме 20 тисяч гривень, надалі – 35 тисяч. Працевлаштування офіційне з першого робочого дня.

Роботодавець пропонує комфортні умови праці та забезпечує безкоштовним харчуванням. Військовозобов'язані можуть отримати бронювання. Компанія відкриває можливості для кар'єрного зростання до позиції майстра або інженера-технолога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що знавцям пива пропонують роботу з гідною зарплатою. Вакансію також пропонують студентам або людям з інвалідністю.