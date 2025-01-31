Легка робота з чудовим графіком. Пенсіонерам пропонують цікаву вакансію на 20 тисяч гривень на місяць

Досвід роботи не є обов'язковим

В Івано-Франківську з'явилася цікава вакансія для людей пенсійного віку з привабливими умовами праці. Місцевий продуктовий магазин шукає продавців на неповний робочий день із заробітною платою до 20 тисяч гривень на місяць.

Керівництво закладу готове забезпечити працівникам офіційне працевлаштування та зручний змінний графік. Відповідне оголошення розміщене на популярному онлайн-ресурсі з пошуку роботи.

Продуктовий магазин "Караван", що розташований на вулиці Степана Бандери, пропонує погодинну оплату від 50 до 60 гривень. Робота передбачає позмінний графік 2/2, який можна коригувати відповідно до особистих потреб працівника.

До обов'язків продавця входить обслуговування покупців, консультування щодо асортименту, приймання товару та його викладка на полиці. Також працівник має стежити за термінами придатності продукції та підтримувати чистоту на робочому місці.

Від кандидатів очікують відповідального ставлення до роботи, охайності та готовності спілкуватися з людьми. Досвід роботи не є обов'язковим – головне бажання навчатися. У магазині невеликий потік покупців, що робить роботу комфортною для людей старшого віку.

Заклад знаходиться лише в кілометрі від центру міста. Для оформлення на роботу достатньо звернутися безпосередньо до керівництва магазину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Буковелі пропонують вакансію людям без досвіду. Оплата погодинна — від 18 тисяч у місяць.