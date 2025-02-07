И заработать, и помочь армии: в Украине предлагают выгодную вакансию, возьмут и пенсионера

Достойная оплата за важное дело

На рынке труда появилась вакансия для тех, кто хочет объединить достойный заработок с помощью армии. Киевская компания приглашает на работу сборщиков БПЛА с зарплатой в 35 тысяч гривен.

Работодатель рассматривает кандидатуры разных возрастов, включая пенсионеров. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска работы.

Компания занимается разработкой и внедрением высокотехнологичных решений в военной отрасли. Основным требованием к кандидатам является наличие технического образования в области авиации, электроники или механики. Предпочтение отдается ветеранам и лицам с опытом работы в производстве БПЛА.

Будущий работник будет заниматься монтажом и установкой конструктивных элементов дронов. В обязанности входит работа по ручному, пневматическому и электрическому инструменту. Важны навыки использования измерительных устройств и умение читать техническую документацию.

График работы стандартный – пятидневка с 10:00 до 18:00. Производство находится в Оболонском районе столицы. В первый месяц зарплата будет составлять 20 тысяч гривен, в дальнейшем – 35 тысяч. Трудоустройство официально с первого рабочего дня.

Работодатель предлагает комфортные условия труда и обеспечивает бесплатное питание. Военнообязанные могут получить бронирование. Компания открывает возможности для карьерного роста до позиции мастера или инженера-технолога.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что знатокам пива предлагают работу с достойной зарплатой. Вакансию также предлагают студентам или людям с инвалидностью.