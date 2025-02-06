Знавцям пива пропонують роботу з гідною зарплатою: навіть не доведеться виходити з дому

Окрім студентів, на цю вакансію шукають і людину з інвалідністю.

Пивоварня "Remeslo Brewery", яка займається створенням та продажем крафтового пива, шукає менеджера з продажу своєї продукції на території України.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному сайті пошуку роботи. Кандидату пропонують вакансію із зарплатою від 25 до 35 тисяч гривень. На цю вакансію шукають студентів, але також пропонують роботу людям з інвалідністю.

Працювати можна за дистанційних умов, працевлаштування — офіційне.

Кандидат повинен мати досвід роботи в аналогічній сфері, мати навички комунікабельності та перемовин, вміти працювати в команді та професійно розвиватися.

До обов’язків кандидата входитиме:

активний пошук та залучення нових клієнтів, розширення клієнтської бази;

проведення переговорів та укладання договорів;

супровід клієнтів, оформлення замовлень, контроль продажу, контроль оплат;

консультація клієнтів за телефоном;

участь у розробці та реалізації заходів, що стимулюють збут продукції;

ведення звітності.

Пивоварня "Remeslo Brewery" має мережу магазинів у Харкові, Києві та Полтаві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові відкрито вакансію зварювальника металоконструкцій до компанії "Asgard Company", на яку готові взяти пенсіонера. Автор оголошення зазначив, що зарплата на місяць складатиме 36 тисяч гривень.