Риба-місяць засумувала в японському акваріумі: персонал пішов на хитрість, щоб її розважити (курйозне фото)

Особина і раніше відрізнялася особливою любов’ю до відвідувачів

У Японії акваріум помітив, що їхня риба-місяць страждає від самотності, коли до неї не приходять відвідувачі. Щоб її розважити, співробітники пішли на хитрість.

Про це пише The Guardian. Курйозна ситуація сталася, коли акваріум Кайкекан у Симоносекі закрився на ремонт.

Співробітники виявили, що їхня риба-місяць перестала нормально харчуватися, почала тертися об скло і в цілому стала менш активною. Спочатку персонал запідозрив наявність паразитів, проте тести це не підтвердили.

Тоді один із працівників акваріума припустив, що дивну поведінку насправді можна пояснити самотністю. Щоб перевірити теорію, біля скла поставили картонних "відвідувачів".

Фокус спрацював і риба повернулася до своєї нормальної поведінки та почала харчуватися як слід.

Риба-місяць вона ж риба-сонце, вона ж мола-мола вважається найбільшою кістковою рибою у світі. Найбільший виявлений екземпляр досягав 2,7 тонни, проте переважно вони виростають приблизно до тонни і трьох метрів заввишки. Через їх особливу "вертикальну" будову, їх вимірюють у висоту, а не довжину

Особина з Кайкекана набагато менша — близько 80 сантиметрів та 30 кілограмів. Персонал зазначав, що ця риба і раніше мала дуже грайливу поведінку і часто підпливала до відвідувачів, коли ті на неї дивилися.

Пост акваріума в Instagram зібрав безліч коментарів зі словами підтримки, а деякі люди обіцяли відвідати рибу, коли ремонт закінчиться.

Як повідомлялося раніше, у вересні 2024 року на узбережжі Орегона (США) знайшли кілька особин риби-місяця на пляжах. Для штату такі гості дуже рідкісні, а тому привернули багато уваги місцевих мешканців.