"Гра в кальмара" дісталася "Нової пошти": у мережі обговорюють курйозне фото

У мережі вже почали коментувати кумедний задум компанії

На тлі гучного серіалу "Гра в кальмара 2", який зараз активно дивляться та обговорюють, "Нова пошта" вирішила не відставати від тренду і забавно використала образ одного з учасників гри. У мережі вже почали обговорювати курйозне фото.

Відповідну фотографію було опубліковано на офіційній сторінці "Нової пошти" в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

"Всю ніч дивився гру в кальмара і прийшов з ранку у відділення", — йдеться у підписі під фотографією.

Співробітник компанії стоїть у масці з трикутником, прямо такий, який був у серіалі.

Відзначимо, що знаки на масках мають різні значення. Наприклад, "квадрати" — спостерігають за іншими робітниками та гравцями. "Трикутники" — є охоронцями та озброєні, а "кола" — це робітники, які займаються прибиранням та утилізацією.

Таким чином можна зробити висновок, що на фото — охоронець "Нової пошти".

До речі, в мережі вже почали коментувати кумедний задум компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що компанія "Нова пошта" побила рекорд з відправки посилок. Його було зафіксовано наприкінці 2024 року.